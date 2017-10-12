Распрарсить данные со страницы

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Закрыт5 заявок199 просмотров

Есть подобная страница http://chernigov-foto.com/images/tmp/pars.png нужно рапарсить данные на отдельные составляющие. Т.е. все поля таблицы. А так же уточнить некоторые подробности такие как при нажатии на кнопку Настройки и при наведении на Траст и Ссылочность.

Все вывести в виде csv файла.

8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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