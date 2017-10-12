Привет разрабам,требуется копия сайта http://kabelinieseti.ru на CMS Wordpress Естественно поменять все данные,контакты итд
Распрарсить данные со страницы
Есть подобная страница http://chernigov-foto.com/images/tmp/pars.png нужно рапарсить данные на отдельные составляющие. Т.е. все поля таблицы. А так же уточнить некоторые подробности такие как при нажатии на кнопку Настройки и при наведении на Траст и Ссылочность.
Все вывести в виде csv файла.
Заявки фрилансеров
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