Создать скрипт эмуляции браузера (Phantomjs и/или Casperjs)

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок290 просмотров

Необходимо написание скриптов на языке Phantomjs и/или Casperjs.  

Задача скрипта - эмуляция браузера.  Самих задач  и сценарием много. 

Работой загрузим по полной и постоянно. 

Если есть хоть какое то понимание данных языков, пишите, будем общаться.

8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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