Парсинг сайт каминов и печей Meta

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок244 просмотра

Нужно собрать товары по прилагаемому ТЗ (на 2х листах)

Xls файлы со списками товаров - в архиве.

8 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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Нет заявок фрилансеров