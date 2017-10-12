Парсинг товаров из YML/XML файла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок216 просмотров

Здравствуйте нужен парсинг товаров из yml файлов. Должен уметь импортировать товары и обновлять наличие и цену

8 лет назад
Sany333
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

troeput
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$18
1 день

Заявки фрилансеров

troeput
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад