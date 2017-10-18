Правки на сайте ModX Revolution

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки232 просмотра

Добрый день

ТЗ приложил

Постоплата

Срок - 5 дней

MODX
8 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$30
2 дня
Все сделал быстро и качественно
Все оплачено вовремя и без проблем. Рекомендую Илгиза к работе!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад