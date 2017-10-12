Правки на сайте на Lavarel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок229 просмотров

У нас имеется сайт, построенный на Lavarel.

Есть набор правок, которые требуется внести.

Подробности скину лично. 

Желательно по возможности укажите стоимость работ в рамках часа, чтобы хотя бы примерно понимать порядок ваших цен. 

8 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров