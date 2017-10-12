Правки в сайте (Wordpress + WooCommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок245 просмотров

На сайте mehavelure.com.ua (WP с WooCommerce), нужно сделать следующее:

В каталоге:

  • Исправить работу фильтра по длине
  • Добавить блок с текстовыми отзывами в левый сайдбар и на карточке товара - под блоком похожих товаров.
  • Добавить блок с преимуществами в левый сайдбар (текст + иконки).
  • Добавить ссылки на другие разделы, между пагинацией и описанием
Карточка товара:

  • Возможность выводить видео с ютуба под фотографией в карточке товара.
  • Правки в верстке, справа от фото только одна колонка, меняется расположение элементов и добавляются новые: поле для ввода номера и кнопка заказа (contact form 7), блок с преимуществами, условиями оплаты и доставки.
Просьба в заявке сразу указывать стоимость ваших услуг и примерные сроки.
WooCommerceWordPress
8 лет назад
cs_sirius
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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