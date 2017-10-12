Починить модуль электронной торговли для гугл аналитикс

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Закрыт2 заявки201 просмотр

Интернет-магазин  на ocstore 2.1.0.2.1Модуль электронной торговли для гугл аналитикс перестал корректно работать, надо починить.

модуль акции подарки не работает, надо починить накатить обновление шаблона, второй манимейкер.Специалист, найдись!) 

ocStore
8 лет назад
Liberta_N
Надежда 
49 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров