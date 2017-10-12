Разработать скрипт

Для сайта delikatesclub62.ru/

необходимо написать несколько скриптов и прикрутить его к сайту, моб и десктоп версии:

1. Он должен запускаться при клике на кнопку купить и при клике на корзину и передавать данные (стоимость, количество, фото и название товара) на страницу оформления заказа delikatesclub62.ru/mobile... (моб версия) .

2. Скрипт должен при первом клике показывать попап окно prntscr.com/gw2615 при клике на кнопку оформить заказ должен передать данные на страницу оформления заказа, при клике на продолжить покупке, возвращаться на основную страницу при этом кешируя данные.

3. Скрипт должен при нажатии на + или – добавлять 1, при втором клике должно производиться добавление данных о заказе (колич, цена, фото, название) в кеш, а передача данных из кеша и переход на страницу оформления должно производиться при клике на кнопку корзины.

4. скрипт должен перемножать стоимость и количество и выводить данные на странице оформления заказа.

5. Написать скрипт отправки данных на почту при клике на кнопку оформить заказ prntscr.com/gw2age с переадрессацией на страницу благодарности delikatesclub62.ru/mobile... и редиректом через 2-3 сек на главную.

6. При клике на кнопку очистить корзину должен происходить переход на главную и происходить очистка кеша.

7. при клике на заказать звонок, получить прайс должно вызываться попап окно prntscr.com/gw2e8q при вводе данных должна происходить отправка на почту.

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