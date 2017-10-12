Посылать http-запросы на сервер с простой html-страницы

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Закрыт7 заявок207 просмотров

Помимо этого пара правок по самой страничке. Страница представляет из себя таблицу, пару элементов управления и всплывающие окна:

http://test.titarenko-leotards.com/mobileFroze/

Необходимо настроить сценарии появления всплывающих окон,  скрипт копирования значений в буфер обмена.

ТЗ в личку

HTML
8 лет назад
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров