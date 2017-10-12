Посылать http-запросы на сервер с простой html-страницы

Нужен скрипт с исходным кодом. В программе должно быть: выбор матча из списка по странам, возможность выбора игроку статус(травма, под вопросом и т.д), вывод в текстовый вариант всех отсутствующих игроков. Примерно выглядеть должно быть так, ...