Небольшой апгрейд сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок284 просмотра

На сайте (сайт самописный - php) требуется сделать:

1. Языки. Сделать возможность добавления языков

2. Комментарии. Чтобы комментарий (отзыв) попадал в инфо продукта, о котором он написан.

3. К уже существующему ПейПалу добавить ещё API сервиса, который криптовалюты поддерживает.

4. SEO. Сделать возможность контролировать, добавлять и менять:

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PHP
7 лет назад
FiLiN-992
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dkasper
Ежов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$90
5 дней
Предоплату - 50 % взял, заказ не выполнил, на сообщения не отвечает, не смотря на то, что регулярно появляется в онлайн. Попросил зарегистрировать хостинг и проплатить его, чтобы была возможность доделывать проект, но вот уже и срок 1 месяц прошел, а он все никак не приступит к завершению проекта. Разочарован в сотрудничестве, которое не состоялось. Полагал изначально, что Дмитрий надежный исполнитель
Взял проект в работу 14 ноября 2017 с расчетом за закрыть его за 5 рабочих дней, сообщил о готовности работы 20 ноября 2017 и дал ссылку на тестовый хостинг для тестирования, но заказчик пропал. 21 и 24 ноября напомнил о себе, были правки, поправил, допилил, загрузи изменения. Но 29 ноября 2017 я начал уже переживать и сообщил о том что без предоплаты работа дальше не продвинется, поскольку заказчик себя вел весьма подозрительно и на долго выпадал из диалога,я получил 40$ и новую порцию доработок и заказчик опять пропал. 12 декабря 2017 я скинул полный дамп сайта и бд к нему с ремаркой что, все дальнейшая работа только после оплаты. Оставалось поднять проект на хостинге заказчика, запросил доступы. Пока заказчик отсутствовал я взял в работу другие проект. Когда заказчик появился на связи предоставить доступы не смог (фтп логин, пароль и хост). Спустя 10 дней заказчик оставил негативный отзыв, и предложил убрать его если я верну предоплату. Но полностью готовую работу заказчик получил, и сам затянул срок сдачи

Заявки фрилансеров

dkasper
Ежов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад