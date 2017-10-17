Небольшой апгрейд сайта

Взял проект в работу 14 ноября 2017 с расчетом за закрыть его за 5 рабочих дней, сообщил о готовности работы 20 ноября 2017 и дал ссылку на тестовый хостинг для тестирования, но заказчик пропал. 21 и 24 ноября напомнил о себе, были правки, поправил, допилил, загрузи изменения. Но 29 ноября 2017 я начал уже переживать и сообщил о том что без предоплаты работа дальше не продвинется, поскольку заказчик себя вел весьма подозрительно и на долго выпадал из диалога,я получил 40$ и новую порцию доработок и заказчик опять пропал. 12 декабря 2017 я скинул полный дамп сайта и бд к нему с ремаркой что, все дальнейшая работа только после оплаты. Оставалось поднять проект на хостинге заказчика, запросил доступы. Пока заказчик отсутствовал я взял в работу другие проект. Когда заказчик появился на связи предоставить доступы не смог (фтп логин, пароль и хост). Спустя 10 дней заказчик оставил негативный отзыв, и предложил убрать его если я верну предоплату. Но полностью готовую работу заказчик получил, и сам затянул срок сдачи