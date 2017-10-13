Веб студии нужен исполнитель проекта. 1. Баг в разделе Решения кейса Коттеджный поселок Ссылка на кейс: https://nominaltechno.ru/cases/cottedjnyj-poselok Баг в пунктах списка: http://prntscr.com/gwe4qd 2. Разбить ссылки на категории кейсов Сайт: nominaltechno.ru ...
Marketradio.by
Привет) хочу тебе предложить заказ, посмотри пожалуйста сайт, прочитай задание и оцени )
1. Определения.
Радиостанция MarketRadio предназначена для транслирования контента (музыка/реклама) в точках интереса пользователя (дом, магазин, площадь)
Пользователь - человек или представитель компании, купившие права на трансляцию своего канала.
Канал - транслируемый с сервера поток данных музыки и рекламы.
Каналы транслируются по двум линиям: Интернет вещание и вещение через ретрансляторы.
Интернет канал - канал, транслируемый с сервера и доступный по перманентной ссылке.
Канал ретанслятора - канал, транслируемый через буферное устройство, которое хранит суточный объем контента для автономного транслирования.
В управлении канал делится на два направления: управление музыкальным содержимым вещания и рекламным.
Музыкальное содержание компонуется из предзаданных групп - каждая группа по сути плейлист определенной тематики (джаз, блюз, рокнролл,..)
Рекламное содержание компонуется роликами клиента, формируется рекламный плейлист, который микшируется с музыкальным.
Обобщенный плейлист (музыкальные группы + реклама) являются обобщенным плейлистом канала.
Плейлисты музыки и рекламы формируются во времени с привязкой к расписанию.
Управление радиостанцией осуществляется через mrapi посредством вебклиента (который, вебклиент, и надо разработать).
2. Задачи.
*все функции имеют паттерны реализации, которые представлены в API, будут описаны в следующей версии документа или при встрече.
- Авторизация
Управление музыкальным содержимым
- отображение доступных пользователю групп
- расстановка групп в суточном цикле проигрывания
- создание расписания проигрывания в месячном/годовом цикле
- установка специальных тематических групп проигрывания
Управление рекламным содержимым
- загрузка рекламных роликов
- управление логикой выхода рекламных роликов
- установка времени (суточного) и периода (квартального/годового) выхода рекламных роликов
3. Задание.
- изучить API
- изучить возможности реализованные в gui
- согласовать объем и сроки решаемых задач
- скомпоновать интерфейсное оформление для решения задач п.2
- запрограммировать всю пользовательскую логику
- проверить работоспособность всех элементов
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