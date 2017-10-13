Привет) хочу тебе предложить заказ, посмотри пожалуйста сайт, прочитай задание и оцени )

marketradio.by

1. Определения.

Радиостанция MarketRadio предназначена для транслирования контента (музыка/реклама) в точках интереса пользователя (дом, магазин, площадь)

Пользователь - человек или представитель компании, купившие права на трансляцию своего канала.

Канал - транслируемый с сервера поток данных музыки и рекламы.

Каналы транслируются по двум линиям: Интернет вещание и вещение через ретрансляторы.

Интернет канал - канал, транслируемый с сервера и доступный по перманентной ссылке.

Канал ретанслятора - канал, транслируемый через буферное устройство, которое хранит суточный объем контента для автономного транслирования.

В управлении канал делится на два направления: управление музыкальным содержимым вещания и рекламным.

Музыкальное содержание компонуется из предзаданных групп - каждая группа по сути плейлист определенной тематики (джаз, блюз, рокнролл,..)

Рекламное содержание компонуется роликами клиента, формируется рекламный плейлист, который микшируется с музыкальным.

Обобщенный плейлист (музыкальные группы + реклама) являются обобщенным плейлистом канала.

Плейлисты музыки и рекламы формируются во времени с привязкой к расписанию.

Управление радиостанцией осуществляется через mrapi посредством вебклиента (который, вебклиент, и надо разработать).

2. Задачи.

*все функции имеют паттерны реализации, которые представлены в API, будут описаны в следующей версии документа или при встрече.

- Авторизация

Управление музыкальным содержимым

- отображение доступных пользователю групп

- расстановка групп в суточном цикле проигрывания

- создание расписания проигрывания в месячном/годовом цикле

- установка специальных тематических групп проигрывания

Управление рекламным содержимым

- загрузка рекламных роликов

- управление логикой выхода рекламных роликов

- установка времени (суточного) и периода (квартального/годового) выхода рекламных роликов

3. Задание.

- изучить API

- изучить возможности реализованные в gui

- согласовать объем и сроки решаемых задач

- скомпоновать интерфейсное оформление для решения задач п.2

- запрограммировать всю пользовательскую логику

- проверить работоспособность всех элементов