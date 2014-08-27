Есть работающий фильтр товаров интернет-магазина. Пример – http://www.biocomfort-group.ru/new/nastennyie-konditsioneryi Это плагин к CMS, код открыт. Нужно: Заложить возможность делать поиск по любым типам параметров с ...
Внедрить модуль заказа билетов на WP
1. Требуется внедрить на сайт http://wp.massique.com/ (wordpress) и настроить схему зала модуль - собираюсь купить
http://wppost.ru/products/wp-reservation-place-bronirovanie-i-oplata-mest-onlajn/
2-я задача - подключение платежных систем (скорей всего Робокассы)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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