Изменить функционал фильтра товаров в инетмагазине

Есть работающий фильтр товаров интернет-магазина.

Пример – http://www.biocomfort-group.ru/new/nastennyie-konditsioneryi

Это плагин к CMS, код открыт.

Нужно:

Заложить возможность делать поиск по любым типам параметров с помощью слайдера (как поиск по цене).

Сделать это надо с таким расчетом, чтобы этот слайдер можно было назначать на параметр в админке, в настройках фильтра (сейчас эти настройки есть, но сдеать это нельзя).

Оплата WMR, без предоплаты.

Срок – понедельник утро.