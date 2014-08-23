Изменить функционал фильтра товаров в инетмагазине

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Есть работающий фильтр товаров интернет-магазина.

Пример – http://www.biocomfort-group.ru/new/nastennyie-konditsioneryi

Это плагин к CMS, код открыт.

Нужно:

Заложить возможность делать поиск по любым типам параметров с помощью слайдера (как поиск по цене).

Сделать это надо с таким расчетом, чтобы этот слайдер можно было назначать на параметр в админке, в настройках фильтра (сейчас эти настройки есть, но сдеать это нельзя).

Оплата WMR, без предоплаты.

Срок – понедельник утро.

11 лет назад
che095
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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