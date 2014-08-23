Интеграция с СРА

Требуется специалист для выполнения работы по интеграции сайтов нашей компании в сервисы СРА (установка подтверждающих пикселей, организация записей значений GET параметров в cookies пользователя для его последующей идентификации при возврате и корректной работы трекинга, прочее).

Работа на постоянной основе (т.е. установка и сопровождение + постоянно добавляются новые сайты)

Тестовое задание вышлю исполнителю после собеседования в скайпе.