Сделать редирект внутри сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужно сделать переход(редирект) как сдесь: http://www.qvision.org.ua/

Сайт на движке Joomla, задача:

попадаешь на сайт из поисковой системы по ключевому запросу(сайт оптимизирован), попадаешь на страничку\банер(см. пример http://www.qvision.org.ua/), от туда идет переход на лендинг, который нужно разместить на этом же сайте.

Цель попасть на лендинг с ключа в гугле через собственный сайт не потеряв лояльность гугла к основному сайту, так как он оптимизирован.

Жду предложения по возможности реализации и стоимости.

Joomla
11 лет назад
weblanding
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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