Сделать редирект внутри сайта

Нужно сделать переход(редирект) как сдесь: http://www.qvision.org.ua/

Сайт на движке Joomla, задача:

попадаешь на сайт из поисковой системы по ключевому запросу(сайт оптимизирован), попадаешь на страничку\банер(см. пример http://www.qvision.org.ua/), от туда идет переход на лендинг, который нужно разместить на этом же сайте.

Цель попасть на лендинг с ключа в гугле через собственный сайт не потеряв лояльность гугла к основному сайту, так как он оптимизирован.

Жду предложения по возможности реализации и стоимости.