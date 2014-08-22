Требуется скопировать приложение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Готовое приложение создано на конструкторе приложений.

Требуется создать точно такую же копию приложения для андроида http://russia.ibuildapp.com/projects.php?action=info&projectid=899251 и разместить его в Play Маркет, чтоб было доступно для скачивания любому устройству Андроид.

Android
11 лет назад
zanz
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров