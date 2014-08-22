Требуется скопировать приложение

Приветствую! Требуется написать парсинг каталога запчастей. Парсить будем с partzilla.com. У меня есть домен и хостинг, а также готовится дизайн сайте. Требуется написать парсер при взаимодействии с дизайнером(чтобы дизайн подгонять под функционал), и ...