Написать парсер каталога товаров

Приветствую!

Требуется написать парсинг каталога запчастей. Парсить будем с partzilla.com.

У меня есть домен и хостинг, а также готовится дизайн сайте. Требуется написать парсер при взаимодействии с дизайнером(чтобы дизайн подгонять под функционал), и сверстать все это на готовый хостинг с доменом. CMS можно использовать любую, на свой выбор. При этом обязательна реализация корзины заказов и сопледущим оформлением товаров. Это все вкратце. Остальное в личных или в скайп denis-anatoljevich

Предлагаю два варианта работы по данному проекту.

Первый - за деньги. Сумму выше той, которую я назначил, даже не предлагать.

Второй - бесплатно. На правах партнера, который потом будет получать прибыль с проекта. С защитой прав определимся в личной переписке. Пример защиты: полный доступ к ресурсу, возможность общения с клиентами по e-mail и т.д. Это просто как пример. Возможный заработок от проекта - около 500$ в месяц на одного человека, думаю после трехмесячного старта. Схема поставки обкатанная, есть партенры в США и т.д. Поэтому подумайте прежде чем выбирать первый вариант.