Нужен парсер сайта afisha.ru Общие требования по написанию парсера: 1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 — 5.3) 2. Должен поддерживать допарсивание по крону. ...
Написать парсер каталога товаров
Приветствую!
Требуется написать парсинг каталога запчастей. Парсить будем с partzilla.com.
У меня есть домен и хостинг, а также готовится дизайн сайте. Требуется написать парсер при взаимодействии с дизайнером(чтобы дизайн подгонять под функционал), и сверстать все это на готовый хостинг с доменом. CMS можно использовать любую, на свой выбор. При этом обязательна реализация корзины заказов и сопледущим оформлением товаров. Это все вкратце. Остальное в личных или в скайп denis-anatoljevich
Предлагаю два варианта работы по данному проекту.
Первый - за деньги. Сумму выше той, которую я назначил, даже не предлагать.
Второй - бесплатно. На правах партнера, который потом будет получать прибыль с проекта. С защитой прав определимся в личной переписке. Пример защиты: полный доступ к ресурсу, возможность общения с клиентами по e-mail и т.д. Это просто как пример. Возможный заработок от проекта - около 500$ в месяц на одного человека, думаю после трехмесячного старта. Схема поставки обкатанная, есть партенры в США и т.д. Поэтому подумайте прежде чем выбирать первый вариант.
Заявки фрилансеров
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