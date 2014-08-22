Настроить I18n-js на Rails 4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок116 просмотров

Здравствуйте.

Есть проект на RubyOnRails 4

Нужно настроить нормальный импорт строк локализации в клиентское Backbone.js - приложение

Строки локализации хранятся в Redis при помощи i18n_dashboard

Гем i18n-js видеть их отказывается.

Хранить строки в yml-файле не получается, потому что уже в проекте более 1000 строк и должен быть нормальный способ их редактировать. Готовы рассмотреть какие-нибудь другие решения.

В заявках указывайте стоимость и примерные сроки работы.

JavaScriptRedis
11 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров