Нужен красивый выезжающий блок аналогичный этому http://smotrim-serial.com/ex/player.html (при наведении мышки на плеер) но с затемнением и более приятной графикой и анимацией Подробности при переписке
Настроить I18n-js на Rails 4
Здравствуйте.
Есть проект на RubyOnRails 4
Нужно настроить нормальный импорт строк локализации в клиентское Backbone.js - приложение
Строки локализации хранятся в Redis при помощи i18n_dashboard
Гем i18n-js видеть их отказывается.
Хранить строки в yml-файле не получается, потому что уже в проекте более 1000 строк и должен быть нормальный способ их редактировать. Готовы рассмотреть какие-нибудь другие решения.
В заявках указывайте стоимость и примерные сроки работы.
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