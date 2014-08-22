Здравствуйте фрилансеры. прикрепляю макет главной страницы. дизайн всех страниц есть, тех задание тоже. cms wordpress Форум нужно будет подобрать и подогнать под дизайн.
Доработка конструктора таблицы на angularJS
На проекте используется конструктор таблицы на angularJS (в админке).
Результат выводится с помощью JSrender (не в админке).
1. Объединение ячеек по вертикали
В конструкторе есть rowspan, однако он отдаётся нулевым, по этой причине, в конструкторе невозможно объединять ячейки по вертикали.
Нужно реализовать возможность объединения ячеек по вертикали.
2. Удаление объединённых строк и столбцов
Сейчас нет возможности удалять столбцы или строки.
Необходимо реализовать возможность удаления любых строк и столбцов, даже если в них есть объединённые строки и/или столбцы.
3. Реализовать возможность добавления последнего столбца
Сейчас столбец добавляется куда угодно.
4. Добавление нескольких докладов в одну ячейку.
Сейчас в одну ячейку можно добавить только один доклад. Необходима возможность добавления дополнительных докладов в эту ячейку.
Необходимо реализовать сегодня до 5-6 часов по МСК.
Оплата: Постоплата или Безопасная сделка, можно через платёжные системы wm/escrow-гарант.
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