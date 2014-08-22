Доработка конструктора таблицы на angularJS

На проекте используется конструктор таблицы на angularJS (в админке).

Результат выводится с помощью JSrender (не в админке).

1. Объединение ячеек по вертикали

В конструкторе есть rowspan, однако он отдаётся нулевым, по этой причине, в конструкторе невозможно объединять ячейки по вертикали.

take.ms/m5YRS

Нужно реализовать возможность объединения ячеек по вертикали.

2. Удаление объединённых строк и столбцов

Сейчас нет возможности удалять столбцы или строки.

Необходимо реализовать возможность удаления любых строк и столбцов, даже если в них есть объединённые строки и/или столбцы.

3. Реализовать возможность добавления последнего столбца

Сейчас столбец добавляется куда угодно.

4. Добавление нескольких докладов в одну ячейку.

Сейчас в одну ячейку можно добавить только один доклад. Необходима возможность добавления дополнительных докладов в эту ячейку.

Необходимо реализовать сегодня до 5-6 часов по МСК.

Оплата: Постоплата или Безопасная сделка, можно через платёжные системы wm/escrow-гарант.