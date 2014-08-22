Добрый вечер! Очень срочно ищу веб мастера, способного в сжатые сроки сверстать новый дизайн (исходники есть) и повесить на работающий сайт на Typo3. Позже надо будет сделать кое-какие доработки в движке. Оплачиваться будет отдельно. ...
Поправить сайт на cms opencart
Нужен программист на cms opencart срочно.
Нужен специалист поправить существующий сайт. Работы не много оплата сразу.
Стоимость укажете сами.
Поправить нужно меню (каталог) внешний вид в приложении
Кто первый напишет та его работа!
Выбранный исполнитель
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