Поправить сайт на cms opencart

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Завершен1 заявка110 просмотров

Нужен программист на cms opencart срочно.

Нужен специалист поправить существующий сайт. Работы не много оплата сразу.

Стоимость укажете сами.

http://skabs.ru/

Поправить нужно меню (каталог) внешний вид в приложении

Кто первый напишет та его работа!

Opencart
11 лет назад
ruws
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

agrachof
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
30 дней
Сделал быстро качественно и главное в срок
Грамотный заказчик, предоставляет четкое ТЗ и конкретные сроки, своевременно отвечает на все вопросы и обеспечивает достойную оплату. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

agrachof
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
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11 лет назад

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