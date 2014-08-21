Дописать функционал (движок простой, самописный, онлайн тесты и небольшие функции к ним). Ценится скорость и ответственность. Все подробности в личку.
Парсер Blogocash
Автоматизация работы вебмастера с сервисом blogocash.ru
На PHP
Функции:
- получение данных о заявках на размещение
- отправка УРЛа в заявку
Заявки фрилансеров
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