Требуется сделать парсер - нужен опытн. специалист

Для сайта по продаже автозапчастей.

Требуется специалист по написанию парсера - суть задачи в следующем: есть сайт по автозапчастям, нунжо написать парсер - который будет заходить в админку сайта под логином - и делать запрос запчастей - которые будут люди искать на нашем сайте - и выдавать им с наценкой!

Нужен опытный человек - который работал с подобной задачей.

Суть очень простоя - копирование материалов с сайтов и размещение на нашем сайте.

Цена договорная - и обсуждается.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить.

Ждем Ваших предложений.