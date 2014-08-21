Доработка CMS

Работы много, задач не меньше. Ищу толкового программиста для долгосрочного сотрудничества. Готов всё обсудить в скайпе. Высоко приветствуются хорошие познания в вёрстки, другие цмс, великолепные знания PHP. Чем больше опыта, тем более ...