Залить контент, дописать скрипты

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Есть готовый рабочий шаблон одностраничника, но криво написаны некоторые скрипты и некоторые нужные вещи не работают. И залить на него контент, который есть.

11 лет назад
Pugovkin
Марк 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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