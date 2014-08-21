Добавить на сайт галерею

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок125 просмотров

Нужно сделать на сайте галерею слайдер, как это сделано тут http://www.transpark.ru/pereezdy/kvartiry/ , сайт на Wordpress, наш сайт http://megaexpress.pro, чтобы была возможность этот слайдер размещать на разных страницах.

WordPress
11 лет назад
dpatrik
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров