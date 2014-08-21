Глюк интернет магазина

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки133 просмотра

Сайт на simpla cms

на этом товаре стоит цена 6 650 и на многих тоже ! а в админке цена 8 150 . Ранее такого глюка не замечали необходимо поправить сегодняю

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Оперативно справился с поставленной задачей !
Никаких проблем не возникло, оплата моментальная. Рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад