Ищется PHP - программист, на ставку, задача: автоматизация работы агенства копирайтинга.

Оплата 5$/час

Требования:

1. Отличное знание php+mysql, html, css, javascript (jquery)

2. Доступность в скайпе или по телефону в течении рабочего дня (с 10.00 до 19.00 по Москве)

3. Если я беру вас на ставку - в рабочее время вы работаете только над моим проектом, тем у кого завтра случится аврал на работе или внезапно наступит сессия, просьба, не беспокоить

4. Оплата понедельная, первая неделя - ч-з безопасную сделку.

Порядок нашей работы:

Я описываю вам процесс, вы предлагаете пути его решения (разумеется, это время оплачивается), т.е. я не рисую за исполнителя схему данных и не пишу детальное ТЗ, в общем, выполняете штатные обязанности инженера-программиста.

П.С, Все предложения строго в личку.