Замена иконок. Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Добрый вечер!

Необходимо заменить иконки в блоке "Направление деятельности", на главной сайта. Сейчас изображения иконок выводится кодом, надо подгрузить из прикрепленного архива, соответственно ссылкам направлений.

WordPress
11 лет назад
RuXa
32 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Все быстро и качественно. Даже лучше чем ожидалось. Рекомендую к сотрудничеству!
Оплату получил, все нормально. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад