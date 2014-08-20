Нужно наработать несложную программу учета

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок183 просмотра

Требуется разработать программу учета. Некую CRM.

Есть старая версия, возможно ее взять за основу. Но возможно проще сделать на YII или любом другом framework.

Подробно все есть в ТЗ.

ТЗ в онлайн версии. Ссылки скину в заявке

Yii
11 лет назад
soft_di
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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