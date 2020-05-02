Создание страничного каталога с возможностью добавления, редактирования страниц и товаров.
Доработать модуль в Joomla (joomshopping) атрибуты
Интернет магазин на Joomla (версия – 2.5.20), реализовано всё через joomshopping.
Была задача сделать выбор ткани через атрибуты, это реализовано вот пример – intstyle.com.ua/myagkaya-...
Итак, требуется создать несколько копий этих функций с новыми названиями (в атрибутах)
1. "Выбор обивки", "выбор вверх обивки"," выбор низ обивки" – эти атрибуты являются точной копией того что сейчас есть, только должны быть другие названия, функции теже.
Также сделать копии уже реализованого атрибута по выбору расцветки – intstyle.com.ua/korpusnay...
2. "Выбор столешни", "выбор худ. оформления", "выбор фотопечати" – эти модули будут использоваться только в столах. По примеру как тут – puf-gift.com.ua/style_1.h...
По запросу даю доступ в админку и отвечаю на вопросы.
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