Доработать модуль в Joomla (joomshopping) атрибуты

Интернет магазин на Joomla (версия – 2.5.20), реализовано всё через joomshopping.

Была задача сделать выбор ткани через атрибуты, это реализовано вот пример – intstyle.com.ua/myagkaya-...

Итак, требуется создать несколько копий этих функций с новыми названиями (в атрибутах)

1. "Выбор обивки", "выбор вверх обивки"," выбор низ обивки" – эти атрибуты являются точной копией того что сейчас есть, только должны быть другие названия, функции теже.

Также сделать копии уже реализованого атрибута по выбору расцветки – intstyle.com.ua/korpusnay...

2. "Выбор столешни", "выбор худ. оформления", "выбор фотопечати" – эти модули будут использоваться только в столах. По примеру как тут – puf-gift.com.ua/style_1.h...

По запросу даю доступ в админку и отвечаю на вопросы.

Интересуют вменяемые люди