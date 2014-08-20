На одной странице скрипт должен собрать информацию, введенную пользователем, на следующей - показать ее в уже нередактируемом формате. Работы на пару часов. Оплата Webmoney
Перенос всего магазина на другой движок
Необходимо перенести все товары и все струтура магазина, так же и SEO ссылки c виртумарт на опенкат.
От вас цена и сроки. Дизайн магазина и функционал переносить не нужно, только данные которые храняться в БД
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