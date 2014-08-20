Перенос всего магазина на другой движок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок238 просмотров

Необходимо перенести все товары и все струтура магазина, так же и SEO ссылки c виртумарт на опенкат.

От вас цена и сроки. Дизайн магазина и функционал переносить не нужно, только данные которые храняться в БД

11 лет назад
mirfox
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров