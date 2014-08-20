[wordpress] сделать замену URL

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Завершен1 заявка131 просмотр

Необходимо добавить фильтр меняющий URL

при обращении к /index/ делал редирект на /wp-admin/ с передачей строки идущей после /index/

Необходимо сделать внутренними средствами wordpress, минуя .htaccess

WordPress
11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
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Грамотно поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую

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oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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