Убрать ошибки на сайте (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
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Завершен9 заявок325 просмотров

При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки:

1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу).

Например со страницы: »: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/bimetallicheskiy_radiator_sira_rs_twin_500_s_dvoynoy_sistemoy_pitaniya_6_sektsiy/

Ссылка в браузере при этом не меняется на тот товар, на который осуществляйся переход. Возможно в этом вся причина.

2. При попытке перейти из карточки товара по навигации на уровень выше, ссылка в браузере опять же не меняется (возможно в этом вся причина), при этом пропадают ползунки фильтров слева.

Например: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/radiatori-bimetallicheskie-rifar/radiatori-bimetallicheskie-rifar-base_b/bimetallicheskiy_radiator_rifar_base_b_500_9_sektsiy/

переходим по верхней навигации (хлебные крошки) на ссылку "Base B".

3. При попытке несколько раз проделать поиск (по одной и той же или другой поисковой фразе) слетает шаблон результата поиска. Возможно лучше использовать поиск стандартным образом.

А не как сделано на сайте.

4. При попытке в корзине несколько раз нажать кнопку "Пересчитать", слетает шаблон вывода корзины.

Работу проводить на тестовом варианте (http://soddis.tmweb.ru/). В рабочую базу перенесу сам (сказать, какие файлы изменяли).

Оплата работы проводится по этапам. Возможно через безопасную сделку или напрямую (после выполнения соответствующего пункта)

11 лет назад
soddis
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$25
5 дней
Все отлично
AKlykov
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Александр ответственный и исполнительный работник. О чем договаривались все сделано в срок. А если обнаруживаются какие-то проблемы, переделает без вопросов.
Рекомендую к работе. Понятные требования. Легко в общении.

Заявки фрилансеров

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
AKlykov
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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