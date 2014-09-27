Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за ...
Убрать ошибки на сайте (Битрикс)
При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки:
1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу).
Например со страницы: »: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/bimetallicheskiy_radiator_sira_rs_twin_500_s_dvoynoy_sistemoy_pitaniya_6_sektsiy/
Ссылка в браузере при этом не меняется на тот товар, на который осуществляйся переход. Возможно в этом вся причина.
2. При попытке перейти из карточки товара по навигации на уровень выше, ссылка в браузере опять же не меняется (возможно в этом вся причина), при этом пропадают ползунки фильтров слева.
Например: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/radiatori-bimetallicheskie-rifar/radiatori-bimetallicheskie-rifar-base_b/bimetallicheskiy_radiator_rifar_base_b_500_9_sektsiy/
переходим по верхней навигации (хлебные крошки) на ссылку "Base B".
3. При попытке несколько раз проделать поиск (по одной и той же или другой поисковой фразе) слетает шаблон результата поиска. Возможно лучше использовать поиск стандартным образом.
А не как сделано на сайте.
4. При попытке в корзине несколько раз нажать кнопку "Пересчитать", слетает шаблон вывода корзины.
Работу проводить на тестовом варианте (http://soddis.tmweb.ru/). В рабочую базу перенесу сам (сказать, какие файлы изменяли).
Оплата работы проводится по этапам. Возможно через безопасную сделку или напрямую (после выполнения соответствующего пункта)
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $42Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно что-бы при импорте файла Excel в Битрикс, создавался новый товар и все ИД товаров, которые в этой колонке автоматически привязывались к нему. 1. Привязка элементов (комплектующих) к набору. Например, набор спальни афина имеет в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужно на сайте (движок prestashop): 1.в админке-товары- количество товара добавить поле "нет на складе" если количество товара меньше нуля.срабатывает это поле 2. сделать все товары на сайте с кол-вом ...Закрыт11 лет назад
- $100
Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сейчас фильтр после выбора параметров и перехода на какой то из отфильтрованных товаров каждый раз при возврате на страницу категории сбивается. Нужно это исправить, то есть чтобы выбранные параметры запоминались. На скрине показано ...Закрыт11 лет назад
Имеется интернет-магазин besttren.ru Нужно провести ряд работ над ним, вот список. Также нужно оценить и сказать сроки работ! 1. Сделать хлебные крошки на сайте; 2. Блоки корзины, поиска, “товар недели”, ...Закрыт11 лет назад
У нас сайтов с фильмами можно скачивать и качать на сервер фильмы, с парсером конечно было бы удобней. опишите как вы видите работу парсера, как и откуда он будет парсить? так же укажите ...Закрыт11 лет назад
Необходимо создать виджет интеграции с внешней телефонией для amoCRM. Задачи виджета: 1. Получение списка входящих звонков 2. Соединения пользователя с другим абонентом (Click2Call) 3. Получение списка звонков за определённый период 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача: нужно вывести отдельно раздел, в котором будут отображаться только товары относящиеся к "новинкам", т.е. что-бы в админке при добавлении можно было поставить галочку в поле "новинка" и товар сам вставал в на нужную страницу. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дано - скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется - сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад