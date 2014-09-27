Убрать ошибки на сайте (Битрикс)

При работе сайта soddis.ru (сайт на битриксе) возникают следующие ошибки:

1. Распадается слайдер на составные картинки при переходе из товара в любой похожий товар (блок похожие товары внизу).

Например со страницы: »: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/bimetallicheskiy_radiator_sira_rs_twin_500_s_dvoynoy_sistemoy_pitaniya_6_sektsiy/

Ссылка в браузере при этом не меняется на тот товар, на который осуществляйся переход. Возможно в этом вся причина.

2. При попытке перейти из карточки товара по навигации на уровень выше, ссылка в браузере опять же не меняется (возможно в этом вся причина), при этом пропадают ползунки фильтров слева.

Например: http://soddis.ru/catalog/radiatori/radiatori-bimetallicheskie/radiatori-bimetallicheskie-rifar/radiatori-bimetallicheskie-rifar-base_b/bimetallicheskiy_radiator_rifar_base_b_500_9_sektsiy/

переходим по верхней навигации (хлебные крошки) на ссылку "Base B".

3. При попытке несколько раз проделать поиск (по одной и той же или другой поисковой фразе) слетает шаблон результата поиска. Возможно лучше использовать поиск стандартным образом.

А не как сделано на сайте.

4. При попытке в корзине несколько раз нажать кнопку "Пересчитать", слетает шаблон вывода корзины.

Работу проводить на тестовом варианте (http://soddis.tmweb.ru/). В рабочую базу перенесу сам (сказать, какие файлы изменяли).

Оплата работы проводится по этапам. Возможно через безопасную сделку или напрямую (после выполнения соответствующего пункта)