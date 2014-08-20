Задача, которую нужно выполнить сейчас: интеграция с партнерской сетью. Инструкция http://leadtrade.ru/s/xml_faq Всю информацию предоставим. Возможна связь с техподдержкой leadtrade За эту работу платим 1500 руб. И далее по 500 руб. за ...
Работа с товарами (prestashop)
Добрый день!
Нужно на сайте (движок prestashop):
1.в админке-товары- количество товара
добавить поле "нет на складе" если количество товара меньше нуля.срабатывает это поле
2. сделать все товары на сайте с кол-вом меньше нуля не возможные к выбору.
Т.е. не должны выводиться при фильтре, при использования поиска на сайте, в категориях, в рузделе другие товары из этой категории и т.д.
Но при этом не должны быть закрыты, т.е для поисковиком эта страница с товаром есть, на нее можно зайти по прямой ссылки
Подробнее в личку
Оплата по факту!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сейчас фильтр после выбора параметров и перехода на какой то из отфильтрованных товаров каждый раз при возврате на страницу категории сбивается. Нужно это исправить, то есть чтобы выбранные параметры запоминались. На скрине показано ...Закрыт11 лет назад
Имеется интернет-магазин besttren.ru Нужно провести ряд работ над ним, вот список. Также нужно оценить и сказать сроки работ! 1. Сделать хлебные крошки на сайте; 2. Блоки корзины, поиска, “товар недели”, ...Закрыт11 лет назад
У нас сайтов с фильмами можно скачивать и качать на сервер фильмы, с парсером конечно было бы удобней. опишите как вы видите работу парсера, как и откуда он будет парсить? так же укажите ...Закрыт11 лет назад
Необходимо создать виджет интеграции с внешней телефонией для amoCRM. Задачи виджета: 1. Получение списка входящих звонков 2. Соединения пользователя с другим абонентом (Click2Call) 3. Получение списка звонков за определённый период 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача: нужно вывести отдельно раздел, в котором будут отображаться только товары относящиеся к "новинкам", т.е. что-бы в админке при добавлении можно было поставить галочку в поле "новинка" и товар сам вставал в на нужную страницу. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дано - скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется - сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Нужно немного изменить работу элементов сайта. 1С Битрикс. ТЗ прикреплено.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется доработать модуль на opencart 1. Выбираем город, подсовываються данные и в каком городе есть населенные пункты.Закрыт11 лет назад
- $50
Доработать несложный скрипт для 3D MAX (30 строк), связанный с сохранением результатов рендера. Добавить одну опцию.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад