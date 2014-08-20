Работа с товарами (prestashop)

Добрый день!

Нужно на сайте (движок prestashop):

1.в админке-товары- количество товара

добавить поле "нет на складе" если количество товара меньше нуля.срабатывает это поле

2. сделать все товары на сайте с кол-вом меньше нуля не возможные к выбору.

Т.е. не должны выводиться при фильтре, при использования поиска на сайте, в категориях, в рузделе другие товары из этой категории и т.д.

Но при этом не должны быть закрыты, т.е для поисковиком эта страница с товаром есть, на нее можно зайти по прямой ссылки

Подробнее в личку

Оплата по факту!