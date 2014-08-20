http://abbat.kubanoit.ru/ Сайт на modx revo. Нужно доработать на сайте: - корзину (добавить выбор дилеров) - на главной на ссылку «продавцы оборудования» прикрутить просмотр дилеров для пользователей указавших свои данные - ...
Доработать несложный скрипт для 3D MAX
Доработать несложный скрипт для 3D MAX (30 строк), связанный с сохранением результатов рендера. Добавить одну опцию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача следующая: Осуществить вывод результатов футбольных игр, по аналогии с www.livescore.in/ru/ Livescore не подойдет, т.к. там похоже нельзя использовать свои шаблоны, только выводить код livescore. Т.е. хочется данные результатов игр подгружать аяксом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, требуется исправление фильтра цены и кв.м. на сайте 1karkas.ru попробуйте зайти и найти дома указав цену или квадратные метры, поймете проблему. Так же есть другие задачи которые обсудим непосредственно с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Надо сверстать страничку (в приложении), сделать форму для заполнения данных и данные сохранять в БД. Прикрутить экспорт данных из базы в Excel (готовый скрипт предоставлю). Оплата ВебманиВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Имеется рабочий сайт без CMS, необходимо доработать на нем некоторый функционал, а именно: 1. Прикрутить модуль отправки сообщений с формы на электронку. 2. Прикрутить подгрузку динамического контента во всплывающее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://evelen.ru/ 1) необходимо прикрутить на сайт модуль позволяющий создать раздел со справочными материалами 2) буквально с месяц назад что-то произошло с jquery скриптами "имеются и другие задачи по сайту. но уже чуть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap. В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Вот подробное ТЗ https://www.dropbox.com/s/o6p25ocye2ybjt0/%D0%A2%D0%97_RIOJA.docx Оценив, укажите пожалуйста цены и срокиВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется хороший программист 1С-Битрикс на постоянную основу с гражданством РФ на сдельную оплату труда. Оклад - 35000 рублей. При договоренности вышлем агентский договор. Отправьте документ с: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад