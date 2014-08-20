Требуется доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

http://abbat.kubanoit.ru/

Сайт на modx revo.

Нужно доработать на сайте:

- корзину (добавить выбор дилеров)

- на главной на ссылку «продавцы оборудования» прикрутить просмотр дилеров для пользователей указавших свои данные

- настроить вывод слайдера через допполе

- форму обратной связи на стр. контакты

MODX
11 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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