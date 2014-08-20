Задача следующая: Осуществить вывод результатов футбольных игр, по аналогии с www.livescore.in/ru/ Livescore не подойдет, т.к. там похоже нельзя использовать свои шаблоны, только выводить код livescore. Т.е. хочется данные результатов игр подгружать аяксом ...
Требуется доработка сайта
Сайт на modx revo.
Нужно доработать на сайте:
- корзину (добавить выбор дилеров)
- на главной на ссылку «продавцы оборудования» прикрутить просмотр дилеров для пользователей указавших свои данные
- настроить вывод слайдера через допполе
- форму обратной связи на стр. контакты
Заявки фрилансеров
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