Требуется хороший программист 1С-Битрикс на постоянную основу с гражданством РФ на сдельную оплату труда. Оклад - 35000 рублей. При договоренности вышлем агентский договор. Отправьте документ с: ...
Верстка одностраничника на Joomla 3
Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap.
В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или перехода с директа.
К этому дизайну еще нужен скрипт карты вконце.
+ установка движка на сервер и заливка на него сайта. так, чтобы все работало)
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