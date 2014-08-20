Верстка одностраничника на Joomla 3

Есть дизайн одностраничника. Нужно сверстать его на Joomla 3 с применением Bootstrap.

В форме заявки нужен реферальный хвост для опознавания откуда пришла заявка с какого ресурса и по какому поисковому запросу при поиске или перехода с директа.

К этому дизайну еще нужен скрипт карты вконце.

+ установка движка на сервер и заливка на него сайта. так, чтобы все работало)