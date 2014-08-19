Скрипт замены номеров на основании источника

Необходимо написать js-скрипт, который в заранее заданных тегах (id, class) будет менять номер телефона в зависимости от источника (referer) и адреса первой страницы (например метка openstat). Подменяемый номер всегда имеет 11 цифр, и должен представляться как +7 (495) XXX-XX-XX (шаблон должен быть настраиваемым в теле скрипта). Номер для подстановки должен браться из внешнего API. Т.е. скрипт посылает источник трафика, а получает в JSON телефон для подстановки.

Типы источников: переходы с соц. сетей, поисковиков, простой переход с определенного сайта, яндекс директ, google adwords и прямой заход на сайт (введение адреса).

На первой странице устанавливается кука, которая на всем сайте изменяет номер для данного посетителя, таймаут куки — настраиваемый.

Скрипт должен быть универсальным — для применения на любых сайтах и не зависить от подключенных библиотек.