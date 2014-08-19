Необходимо создать интернет-магазин. Есть PSD файлы, нужно из них сделать тему для Opencart. Все должно быть в точность как в исходных файлах. Вот ссылка на исходные файлы магазина детских вещей http://themeforest.net/item/tukatuku-shop-bootstrap-ecommerce-psd-templates/5545230?WT.ac=search_thumb&WT.oss_phrase=baby&WT.oss_rank=26&WT.z_author=alvinbenson ...
Скрипт замены номеров на основании источника
Необходимо написать js-скрипт, который в заранее заданных тегах (id, class) будет менять номер телефона в зависимости от источника (referer) и адреса первой страницы (например метка openstat). Подменяемый номер всегда имеет 11 цифр, и должен представляться как +7 (495) XXX-XX-XX (шаблон должен быть настраиваемым в теле скрипта). Номер для подстановки должен браться из внешнего API. Т.е. скрипт посылает источник трафика, а получает в JSON телефон для подстановки.
Типы источников: переходы с соц. сетей, поисковиков, простой переход с определенного сайта, яндекс директ, google adwords и прямой заход на сайт (введение адреса).
На первой странице устанавливается кука, которая на всем сайте изменяет номер для данного посетителя, таймаут куки — настраиваемый.
Скрипт должен быть универсальным — для применения на любых сайтах и не зависить от подключенных библиотек.
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