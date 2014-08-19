Создание интернет-магазина на Opencart

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок86 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин. Есть PSD файлы, нужно из них сделать тему для Opencart. Все должно быть в точность как в исходных файлах. Вот ссылка на исходные файлы магазина детских вещей

http://themeforest.net/item/tukatuku-shop-bootstrap-ecommerce-psd-templates/5545230?WT.ac=search_thumb&WT.oss_phrase=baby&WT.oss_rank=26&WT.z_author=alvinbenson

Необходимо адаптировать шрифты или подобрать аналогичные русские варианты, сделать все страницы магазина и поменять логотип на наш

BootstrapOpencart
11 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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