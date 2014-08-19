Сгенерировать кнопку звонка

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужно сделать форму генерации кнопки звонка. За пример можно взять Zingaya.com

Кнопка должна вставляться перед закрывающим тегом /head, или как виджет в любое место страницы.

В общем полностью как на примере.

Картинку телефонной трубки предоставлю.

Прилагаю картинку формы генерации zingaya и код кнопки в текущем виде.

Код уже генерируется на сайте, но кнопка примитивна.

Цену бы и сроки, заранее спасибо!

11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

WwwSerDem
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Бросил работу не доделав

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WwwSerDem
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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