Сгенерировать кнопку звонка

Нужно сделать форму генерации кнопки звонка. За пример можно взять Zingaya.com

Кнопка должна вставляться перед закрывающим тегом /head, или как виджет в любое место страницы.

В общем полностью как на примере.

Картинку телефонной трубки предоставлю.

Прилагаю картинку формы генерации zingaya и код кнопки в текущем виде.

Код уже генерируется на сайте, но кнопка примитивна.

Цену бы и сроки, заранее спасибо!