Есть форум. http://chuguevforum.com/ На форуме есть система поиска, которую надо улучшить. ------------------------------------------------------------------- Сейчас ищет только по целому слову или фразе, а нужно искать по фрагменту слова или фразы. ...
Сгенерировать кнопку звонка
Нужно сделать форму генерации кнопки звонка. За пример можно взять Zingaya.com
Кнопка должна вставляться перед закрывающим тегом /head, или как виджет в любое место страницы.
В общем полностью как на примере.
Картинку телефонной трубки предоставлю.
Прилагаю картинку формы генерации zingaya и код кнопки в текущем виде.
Код уже генерируется на сайте, но кнопка примитивна.
Цену бы и сроки, заранее спасибо!
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