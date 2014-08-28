Есть сайт на битриксе, частенько выходит DB query error. Please try later. Нужно решение данной проблемы, что предложите?
Контент относительно страны с помощью Апи Яндекса
ТЗ
сделать вывод текста на сайте stabtab.ru для стран: Казахстан, Узвекистан, Украина, Беларусь; используя для этого апи яндекса (http://api-maps.yandex.ru/2.0-stable/).
Хотелось бы, чтобы текст был внутри окна со схожим стилем к блоку 'modal cart' (при нажатии купить открывается попап-корзина), но в то же время не мешать его работоспособности для этих же стран.
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