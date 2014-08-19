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Скрипт регистрации с админпанелью
Цель – автоматизация работы тур агентства
Суть – скрипт проверяет наличие свободных мест для регистрации клиентов на сайте консульства. В случае обнаружения свободных мест, заполняет анкету из заготовленных в БД данных и сохраняет полученный файл.
Принцип работы:
1. Скрипт заходит на сайт by.e-konsulat.gov.pl (ВНИМАНИЕ! Сайт открывается только с белорусских и польских IP адресов. Необходимо использовать прокси. Аналогичный сайт для РФ https://secure.e-konsulat.gov.pl/Uslugi/RejestracjaTerminu.aspx?IDUSLUGI=8&IDPlacowki=82
2. Выбирает Беларусь – Минск или Гродно
3. Далее выбирает Шенген виза – Зарегистрируйте бланк ИЛИ Национальная виза -Зарегистрируйте бланк (в меню слева) Выбираем в зависимости от надобности
4. Распознает капчу с помощью антигейта или аналогичного сервиса и вводит в поле.
5. Выбирает ВИД УСЛУГИ – (в зависимости от надобности) Проверяет наличие свободных мест. Если их нет – обновляем страницу и повторяем с пункта 4. Если свободные места есть – выбираем любое и продолжаем.
7. Получаем форму, заполняем ее поля из заранее заготовленных данных, подтверждаем и сохраняем полученный файл (образец формы можно посмотреть выбрав в пункте 3. Шенген виза – Заполните бланк или Национальная виза – Заполните бланк).
Основные требования:
-работа в качестве веб сервиса, не десктоп приложение
-простая и понятная административная панель с возможностью добавления, редактирования и удаления данных о клиентах
-система ежеминутного мониторинга наличия свободных мест для регистрации клиентов
-многопоточность при внесении данных и регистрации анкет
-способность поддерживать устойчивое соединение с сайтом консульства во время его повышенных нагрузок
-работа через прокси
Основные сложности:
-высокие нагрузки на сервер консульства в момент выдачи свободных мест для регистрации анкет. Необходимо оптимизировать отправляемые запросы с целью создания максимально устойчивого соединения.
-огромное количество желающих зарегистрировать анкету в ограниченном промежутке времени. Необходимо создать большое количество одновременно работающих копий скрипта, которые будут пробиваться на сайт и регистрировать анкеты.
Тест работоспособности – должно быть зарегистрировано 30 пользователей.
Только в этом случае проект считается сданным.
Необходимо наличия опыта эмуляции браузеров на стороне сервера, для решения данного проекта
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