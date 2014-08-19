Joomla, медленная загрузка

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Закрыт6 заявок118 просмотров

Добрый день, необходимо выяснить причину медленной работы http://goo.gl/0FTb5u

Сайт на vps но все равно тормоза.

В комментарии опишите

- подобный опыт

- и примерную цену.

Спасибо

Joomla
11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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