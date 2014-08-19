Веб-мастер на удаленную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок224 просмотра

Полный/неполный рабочий день - доступность, ответственность, честность. Знание основных CMS, верстка, программирование. От 4 часов в день, оплата по договоренности.

11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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