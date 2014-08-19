Реализовать Не стандратные решения на MODX

Как понятно из темы, мы хотим использовать MODx, но необходимо реализовать там не стандартные вещи.

То есть нужен "большой" опытный специалист как в MODx так и вообще в программировании умеющий решать любую задачу на этой CMS и без нее.

Опишу примерные "хотелки", поточнее ТЗ будет выслано исполнителю, но из информации ниже вы и так поймете способны это сделать на MODx или нет и стоит ли оставлять свою заявку и тратить наше и ваше время.

Будет типа Forex сайт дающий прогноз на прогнозы относительно финансового рынка, необходимо реализовать следующие функции:

1) Регистрация - путем ввода телефона, на него приходит смс с паролем, рядом поле куда можно ввести телефон друга и он получит приглашение на регистрацию. (подключаем sms гейт)

Далее вводим телефон и пароль и входим в ЛК.

2) Отправка всей почты (уведомления, рег данные и т.д.) через сторонние сервисы типа mailchimp.com (подключаем email гейт)

3) Авто модули:

а) модуль, который парсит определенный адрес в интернете и забирает оттуда новые данные, например открыли mail.ru/data.php

а там у нас строки:

доллар 1x

евро 2x

золото 5x

...

модуль должен забирать новые данные, то есть если он однажды уже спарсил про доллар и евро, то должен забрать только золото теперь.

б) то что берется парсингом складывается автоматом в админку - это данные прогноза.

в) данные прогноза после парсинга и после сохранения в админке автоматически рассылаются пользователям сайта по sms и email.

г) в ЛК у пользователя данные прогноза тоже отображаются по дате, ежедневно.

д) админ имеет право

4) В ЛК (личн кабинет) пользователя рядом с каждым прогнозом есть два "инпута" - поле для ввода куда пользователь вбивает две суммы - сумму ставки

и сумму выигрыша, и система автоматически считает процент выигрыша и сумму прибыли пользователя и выводит ее в сводную статистику в ЛК. На основе этого формируется раз в неделю счет на оплату пользователем.

.. Опишите свои сроки и цены. Если на MODx не возможно, опишите свои реализации, возможно выберем самое оптимальное по цена/срок