Создание сайта также разработка программного обеспечения для персональных компьютеров под операционную систему Windows (XP/7/8). Задача сайта – заключается в том чтобы предоставить возможность регистрации пользователей с последующей продажей П.О. для выполнения ...
Реализовать Не стандратные решения на MODX
Как понятно из темы, мы хотим использовать MODx, но необходимо реализовать там не стандартные вещи.
То есть нужен "большой" опытный специалист как в MODx так и вообще в программировании умеющий решать любую задачу на этой CMS и без нее.
Опишу примерные "хотелки", поточнее ТЗ будет выслано исполнителю, но из информации ниже вы и так поймете способны это сделать на MODx или нет и стоит ли оставлять свою заявку и тратить наше и ваше время.
Будет типа Forex сайт дающий прогноз на прогнозы относительно финансового рынка, необходимо реализовать следующие функции:
1) Регистрация - путем ввода телефона, на него приходит смс с паролем, рядом поле куда можно ввести телефон друга и он получит приглашение на регистрацию. (подключаем sms гейт)
Далее вводим телефон и пароль и входим в ЛК.
2) Отправка всей почты (уведомления, рег данные и т.д.) через сторонние сервисы типа mailchimp.com (подключаем email гейт)
3) Авто модули:
а) модуль, который парсит определенный адрес в интернете и забирает оттуда новые данные, например открыли mail.ru/data.php
а там у нас строки:
доллар 1x
евро 2x
золото 5x
...
модуль должен забирать новые данные, то есть если он однажды уже спарсил про доллар и евро, то должен забрать только золото теперь.
б) то что берется парсингом складывается автоматом в админку - это данные прогноза.
в) данные прогноза после парсинга и после сохранения в админке автоматически рассылаются пользователям сайта по sms и email.
г) в ЛК у пользователя данные прогноза тоже отображаются по дате, ежедневно.
д) админ имеет право
4) В ЛК (личн кабинет) пользователя рядом с каждым прогнозом есть два "инпута" - поле для ввода куда пользователь вбивает две суммы - сумму ставки
и сумму выигрыша, и система автоматически считает процент выигрыша и сумму прибыли пользователя и выводит ее в сводную статистику в ЛК. На основе этого формируется раз в неделю счет на оплату пользователем.
.. Опишите свои сроки и цены. Если на MODx не возможно, опишите свои реализации, возможно выберем самое оптимальное по цена/срок
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