Хук для IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок151 просмотр

Необходимо написания хука который связывал бы галерею и сообщение на форуме.

Более подробно сможем обсудить в личном общение.

11 лет назад
JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров