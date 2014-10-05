Оптимизировать сайт по требованиям от Google

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки171 просмотр

Мой сайт syndyk.by

Необходимо выполнить рекомендации, которые приводит Google, согласно оптимизации ресурса.

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fsyndyk.by%2F&tab=desktop

Интересуют исправления

1. Используйте кэш браузера

2. Сократите JavaScript

3. Сократите CSS

При обсуждении прошу указывать стоимость и сроки реализации. Все подробности и вопросы при переписке.

Проект написан на Zend Framework

CSSJavaScript
11 лет назад
Fieldy
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dotaxlevel
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отлично поработали. Все, что можно сделали.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Что может быть лучше? Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dotaxlevel
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад