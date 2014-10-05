Оптимизировать сайт по требованиям от Google

Требуется php/javascript программист. Работа в основном по созданию функционала, модулей, плагинов для Opencart, Joomla, Wordpress. Если заинтересованы, даю Вам тестовое задание. Работа над тестовым заданием должна занять не более часа. Если справляетесь, далее согласовываем ...