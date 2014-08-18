Хml парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Необходимо поправить код скрипта —xml парсера. изменили дизайн на таобао формат выдачи и скрипт перестал работать.

11 лет назад
poo
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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