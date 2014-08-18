Поправить ошибки на сайте (1CBitrix)

сайт altoris.com.ua

Необходимо поправить:

1)изменить верхнее горизонтальное меню

что есть - на сегодня в верхнем горизонтальном меню выпадающий список

разделен на 2 колонки - соответственно при большом количестве подпунктов он

растягивается вертикально, что неправильно.

что нужно - что бы выпадающий список растягивался по горизонтали.

2) При первом заходе на сайт последний раздел в меню "посуда" почему то не

растягивается по ширине, если клацнуть на логотип то все становится

нормально.

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