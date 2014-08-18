Для удаленной работы требуется разработчик. Требования: * 3+ лет Java * 2+ лет Spring, Hibernate * опыт в высоконагруженных веб приложениях: кластеризация, лоад-балансеры ...
Поправить ошибки на сайте (1CBitrix)
сайт altoris.com.ua
Необходимо поправить:
1)изменить верхнее горизонтальное меню
что есть - на сегодня в верхнем горизонтальном меню выпадающий список
разделен на 2 колонки - соответственно при большом количестве подпунктов он
растягивается вертикально, что неправильно.
что нужно - что бы выпадающий список растягивался по горизонтали.
2) При первом заходе на сайт последний раздел в меню "посуда" почему то не
растягивается по ширине, если клацнуть на логотип то все становится
нормально.
Предлагайте Вашу цену и срок выполнения работы.
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