Поправить ошибки на сайте (1CBitrix)

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Закрыт4 заявки139 просмотров

сайт altoris.com.ua

Необходимо поправить:

1)изменить верхнее горизонтальное меню

что есть - на сегодня в верхнем горизонтальном меню выпадающий список

разделен на 2 колонки - соответственно при большом количестве подпунктов он

растягивается вертикально, что неправильно.

что нужно - что бы выпадающий список растягивался по горизонтали.

2) При первом заходе на сайт последний раздел в меню "посуда" почему то не

растягивается по ширине, если клацнуть на логотип то все становится

нормально.

Предлагайте Вашу цену и срок выполнения работы.

11 лет назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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